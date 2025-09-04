Их объем составил $685,5 млрд

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 29 августа 2025 года составили $685,5 млрд, увеличившись за неделю на $2,7 млрд.

Об этом говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 29 августа 2025 года составили 685,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,7 млрд долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

По данным на 22 августа, объем резервов составлял $682,8 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.