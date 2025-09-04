Представитель ведомства не пришел на назначенный 4 сентября судебный процесс

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области отложил до 1 октября заседание в рамках судебного разбирательства по иску компании "Волготранснефть", судовладельца потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-239", к межрегиональному территориальному отделу Ространснадзора по ЮФО. Представитель Ространснадзора не пришел на назначенное 4 сентября заседание, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

В прошлый раз заседание по делу уже переносили - с 20 августа на 4 сентября. Тогда судья отметила, что дело не готово к слушанию, поэтому было решено дать время, чтобы стороны ознакомились с документами и заявлениями друг друга, а после подготовили свои позиции относительно предмета спора.

"Суд объявляет определение суда о завершении предварительной подготовки о назначении дела судебного разбирательства на 1 октября на 16:30 мск", - сказала судья.

Согласно определению суда, компания "Волготранснефть" обратилась с иском к Ространснадзору по ЮФО с требованием признать незаконным заключения по расследованию произошедшего аварийного случая в Керченском проливе.

По словам судьи, стороны к следующему заседанию должны быть готовы к детальному рассмотрению дела и позиций друг друга. Заявителю она предложила представить подробное пояснение, почему он полагает оспариваемый акт ненормативными. Ответчику также предложено подготовить свою позицию.

15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины одного из танкеров в январе произошел выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.