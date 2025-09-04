В Рязанской области запустили проект по госзакупкам для школ через маркетплейс

В эксперименте примут участие несколько образовательных учреждений, сообщил губернатор региона Павел Малков

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по государственным закупкам через маркетплейс запустили в Рязанской области. В эксперименте участвуют несколько образовательных учреждений, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

"С 1 сентября в Рязанской области запустили пилотный проект по госзакупкам через маркетплейс. Проект реализуем вместе с Минпросвещения России, Wildberries и ГК "Просвещение". В эксперименте участвуют несколько образовательных учреждений", - написал Малков по итогам выступления на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), где обсуждалось упрощение закупок для школ и колледжей.

По словам главы региона, до конца года образовательные учреждения смогут закупать оборудование до 600 тыс. рублей быстрее, удобнее и по приемлемой цене. Отмечено, что срок поставки сокращается до нескольких дней, процедура упрощается, а товары проходят дополнительный контроль качества. "К концу года проанализируем результаты проекта и обсудим, в том числе на площадке комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", которую возглавляю. Предложим конкретные решения, которые можно будет масштабировать", - отметил Малков.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.