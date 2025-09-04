Ожидается, что процедура завершится в октябре 2025 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Компания Ozon Holdings PLC подала документы для госрегистрации в качестве МКПАО "Озон" на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область), ожидает, что процедура регистрации завершится в октябре 2025 года, сообщила компания.

"Ozon Holdings PLC объявляет о подаче документов для государственной регистрации компании в качестве международной компании публичного акционерного общества "Озон" (далее - МКПАО "Озон") на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область). Компания ожидает, что процедура регистрации МКПАО "Озон" завершится в октябре 2025 года", - сказано в сообщении.

За несколько дней до регистрации компании в качестве МКПАО "Озон" в России, торги на Московской бирже будут временно приостановлены в соответствии с требованиями российского законодательства и возобновятся до конца 2025 года. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов, отмечается в сообщении.

В пресс-службе компании указали, что автоматически в российские акции буду конвертированы расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО.