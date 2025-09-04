Мощность ТЖД возрастет до 50 млн тонн угля в год, что также позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Второй этап проекта Тихоокеанской железной дороги (ТЖД), которая связывает Эльгинское месторождение в Якутии и терминал "Порт Эльга" в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, запустят в 2027 году. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме.

Президент России Владимир Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу в четверг по видеосвязи.

"Мы одновременно открываем для Республики Саха выход к морю, а также даем новый импульс развитию наших северных районов. Это разведка и освоение богатейших месторождений, и реализация крупнейших инвестиционных проектов. Строительство I этапа ТЖД завершилось в 2024 году, с ноября запущен тестовый режим, уже начат II этап <...>. Завершение запланировано в конце 2026 года, ввод в эксплуатацию в I квартале 2027 года", - сказал Демешин.

С запуском второй линии мощность ТЖД возрастет до 50 млн тонн угля в год. Это также позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль. В том числе, это упростит доступ продукции российских предприятий в страны АТР, уточнил губернатор.

ТЖД - третья крупная железнодорожная артерия Дальнего Востока наряду с Транссибом и БАМом. Новый логистический маршрут является частью трансграничного пути Россия - АТР. Он позволит диверсифицировать потоки грузов в восточном направлении, обеспечит развитие перспективных кластеров крупных месторождений. Новый транспортно-логистический коридор формирует пространство для долгосрочного развития металлургической, машиностроительной, строительной отраслей и других смежных отраслей. За шесть месяцев 2025 года перевалка угля через порт Эльга составила почти 2 млн тонн, а бюджет края получил около 54 млн рублей, это 655,5% к тому же периоду 2024 года.

