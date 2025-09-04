Договоры гарантируют студентам трудоустройство на ЗАЭС, практику на ведущем предприятии отрасли, а также дополнительную стипендию

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС заключила договоры о целевом обучении в Севастопольском государственном университете (СевГУ) с 81 выпускником школ Энергодара. Об этом сообщили на ЗАЭС.

"Севастопольский государственный университет встретил новое поколение студентов для атомной отрасли. В институте ядерной энергии и промышленности СевГУ состоялась торжественная церемония, посвященная заключению целевых договоров между 81 первокурсником и Запорожской атомной электростанцией", - говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Отмечается, что эти студенты - выпускники школ Энергодара, которые успешно прошли летнюю школу "Путь атомщика" и сложный конкурсный отбор, сдали вступительные экзамены и поступили на желаемые специальности.

Договоры гарантируют студентам не только трудоустройство на ЗАЭС после окончания института, но и практику на ведущем предприятии отрасли, а также дополнительную стипендию, добавили на станции.