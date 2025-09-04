При этом дальнейшего роста тоже не будет до нормализации денежно-кредитных условий, указал глава ведомства Максим Решетников

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития не ждет обрушения инвестиционной активности, дальнейшего роста тоже не будет до нормализации денежно-кредитных условий. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу РБК на полях ВЭФ.

"Какого-то обрушения инвестиций не ждем, конечно. Но и дальнейшего роста нам ждать неоткуда, пока не будет нормализации денежно-кредитных условий", - сказал он.

Решетников также полагает, что сейчас денежно-кредитные условия крайне жесткие. Министр отметил, что они гораздо жестче, чем в начале года.

Кроме того, глава Минэкономразвития прогнозирует, что будет инвестиционная пауза. Как пояснил Решетников, у растущих компаний, которые "шли в банки и брали кредиты", сформировался большой объем платежей. По его словам, чем дольше тянется период жестких денежно-кредитных условий, тем дольше таким компаниям придется отрабатывать проценты перед тем, как они смогут приступить к инвестиционной деятельности.

"Мы по ряду государственных компаний, которые тоже активно инвестировали за счет заемных [средств] и которые сейчас попали в достаточно серьезную яму, это видим. Поэтому инвестиционная пауза - чем дольше тянется период жестких денежно-кредитных условий, тем дольше мы будем выходить из него. К сожалению, это стратегически будет давить тоже на экономику предложения, поэтому сложная балансировка экономики идет", - добавил министр.

