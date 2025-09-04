Зафиксировали уменьшение на 1,8%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Американские депозитарные расписки (АДР) Ozon снижались на Мосбирже почти на 1,8% на фоне сообщения Ozon Holdings PLC, что компания подала документы для госрегистрации в качестве МКПАО "Озон". Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:01 мск, расписки компании снижались на 1,74%, до 4 275 рублей за бумагу. К 17:21 мск расписки замедлили снижение и торговались на уровне 4 319,5 рубля за бумагу (-0,71%).

Ozon Holdings PLC подала документы для госрегистрации компании в качестве МКПАО "Озон" на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область), ожидает, что процедура регистрации завершится в октябре 2025 года.

В компании добавили, что за несколько дней до регистрации компании в качестве МКПАО "Озон" в России торги на Московской бирже будут временно приостановлены в соответствии с требованиями российского законодательства и возобновятся до конца 2025 года. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов.

В пресс-службе компании указали, что автоматически в российские акции буду конвертированы расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО.