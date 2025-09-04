По информации агентства, президент США также подчеркнул, что европейским лидерам стоит оказать экономическое давление на Китай за поддержание торговых связей с Россией

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с участниками встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что европейским государствам следует прекратить покупать нефть у России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Президент [Франции Эмманюэль] Макрон и европейские лидеры позвонили президенту Трампу во время встречи своей "коалиции желающих", - отметил данный сотрудник. По его словам, Трамп в разговоре "подчеркнул, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть". Этот представитель полагает, что "Россия за один год получила 1,1 млрд евро от продажи топлива в ЕС".

Как добавил сотрудник, президент США "также подчеркнул, что европейским лидерам следует оказать экономическое давление на Китай" за поддержание торговых связей с Россией.

4 сентября в Париже организована встреча "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждаются гарантии безопасности для Украины.

Как сообщил 30 августа портал Axios со ссылкой на источники, сотрудники вашингтонской администрации считают, что ряд лидеров европейских стран могут тайно препятствовать усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Как следует из материала, сотрудники Белого дома "теряют терпение" по отношению к европейским лидерам, которые, по их мнению, подталкивают Украину к тому, чтобы она "добивалась нереалистичных территориальных уступок от России".