Путин: товарооборот России с Монголией вырос более чем на 17% за 2024 год

Президент РФ отметил, что ситуация для сторон складывается в положительном ключе

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объем товарооборота России с Монголией вырос более чем на 17% за 2024 год. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, которая прошла на полях Х Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Должен отметить, что в целом ситуация складывается у нас в положительном ключе. За прошлый год у нас, по-моему, 17 с лишним процентов роста товарооборота. Есть хорошие результаты и по таким крупным, традиционным нашим проектам", - сказал российский лидер.

Путин также выразил надежду на то, что и работа монгольской делегации в рамках форума будет полезна, потому что "здесь живые контакты возникают и с российскими партнерами, и с партнерами других стран Азиатско-Тихоокеанского региона".

"В Пекине встречались с президентом, говорили и о трехстороннем сотрудничестве, главным образом касались вопросов энергетики вместе с Китайской Народной Республикой, - напомнил Путин. - Должен отметить, что наше взаимодействие с Монголией, с нашим соседом, другом и нашим стратегическим партнером имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов", - отметил российский лидер.

Он также вспомнил об исторических отношениях с Монголией, о "героическом прошлом, которое заложило хороший фундамент на развитие наших отношений".

"Мы о нем хорошо знаем", - подчеркнул Путин.

Президент также поблагодарил премьера за теплый прием во время его визита в Монголию, который состоялся 2 сентября 2024 года.

"Вся наша делегация помнит об этом с благодарностью и вспоминает", - заключил глава государства.

