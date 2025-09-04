Статс-секретарь - замглавы ведомства Роман Чекушов уточнил, что на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 60% российского импорта и 27% российского экспорта промышленных товаров

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Тренд на рост объемов экспорта российской продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона сохранится, считает статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Азиатско-Тихоокеанский регион, на самом деле, практически единственный, с которым из года в год сохраняется тренд увеличения поставок товаров. Уверен, что он сохранится", - сказал замминистра журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

В то же время он отметил, что важно развивать не только поставки в Китай, но и в другие страны региона. По его мнению, огромные перспективы в этом вопросе есть с Индонезией. "Сейчас очень активно работа ведется и в рамках межправкомиссии, и отдельно обсуждается огромное количество проектов и логистических, и промышленных, и поставочных", - рассказал Чекушов.

Сегодня на страны АТР приходится 60% российского импорта и 27% российского экспорта промышленных товаров, уточнил замминистра. Так, по состоянию на 2024 год импорт из АТР достиг $144 млрд, а несырьевой неэнергетический экспорт в этот регион - $33 млрд. "Напомню, что доля АТР в импорте промышленных товаров в Россию в 2021 году составляла еще 42%, а в экспорте - 16%", - добавил Чекушов.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.