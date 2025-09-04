Стоит задача предложить потребителям из КНР и российские продукты, отметил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российская радиоэлектронная продукция, в том числе бытовая электроника, имеет перспективы выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, такие проекты прорабатываются. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ.

"Мы ориентируемся, что в регионе у нас есть перспективы по экспорту радиоэлектронной продукции, в том числе бытовой электроники и выходу на рынок ее производителей. Такие проекты прорабатываются", - сказал он.

"Понятно, что это, конечно, не Китай, где своего хватает. Но точно уверен, что по ряду стран нужно начинать конкурировать. Потому что без работы на экспортных рынках очень сложно сделать внутри страны конкурентоспособный продукт", - уточнил замминистра.

Говоря о Китае, Чекушов отметил, что большое количество китайских товаров продается как в рознице, так и на маркетплейсах в России, стоит задача предложить потребителям из КНР и российские продукты.

"Это в том числе будет происходить через форматы российских магазинов и российских торговых площадок, над которыми работает РЭЦ (Российский экспортный центр - прим. ТАСС). Они пока ориентированы больше на продукты питания, но мы начинаем туда завозить косметику, бытовую химию, парфюмерию. То, что у нас сейчас наиболее активно развивается. Ну и дальше будем смотреть на продукцию лесопромышленного комплекса, чтобы не только пиломатериалы поставлять, но и высокопередельную продукцию", - рассказал Чекушов.