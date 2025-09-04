Первый рейс из нового терминала аэропорта Хабаровска отправится 7 сентября

Он полетит в Пекин

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первый рейс из нового терминала аэропорта Хабаровска, запланированный на 7 сентября, отправится в Пекин, сообщили в Росавиации.

"Первый рейс из нового терминала (аэропорта Хабаровск - прим. ТАСС) отправится в Пекин, вылет запланирован на 7 сентября", - сказано в сообщении.

В Росавиации добавили, что новый международный терминал аэропорта Хабаровск увеличил площадь объединенного аэровокзального комплекса до 48 тыс. кв. м. Пропускная способность нового терминала составляет 600 человек в час, что позволит ежегодно обслуживать до 1 млн пассажиров.

Президент России Владимир Путин сегодня дал старт работе ряда инфраструктурных объектов в Дальневосточном федеральном округе, в частности - самому крупному аэропортовому комплексу на Дальнем Востоке.