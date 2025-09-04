Яровая: ДФО стал площадкой новой геополитической и экономической архитектуры

Вице-спикер Госдумы отметила, что этот регион является уникальным местом в том числе благодаря мерам, которые здесь вырабатываются, "потому что им не было аналогов"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Инвестиции и социальная поддержка превратили Дальний Восток в площадку новой международной экономической и геополитической архитектуры. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Объем инвестиций, расширение рынка труда, меры социальной поддержки, которые пришли на Дальний Восток, они, конечно, превратили Дальний Восток не только в центр экономического роста России. Это сформированная уже площадка новой международной архитектуры. И экономической, и геополитической", - сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что этот регион является уникальным местом в том числе благодаря мерам, которые здесь вырабатываются, "потому что им не было аналогов". "Когда президент поставил амбициозную задачу развития Дальнего Востока, невозможно было где-то подсмотреть и сказать: "Вот эту меру мы сюда возьмем". Поэтому система координат выстраивалась с чистого листа", - указала депутат.

Яровая особенно отметила роль заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. По ее словам, министерству по развитию Дальнего Востока изначально было непросто утвердиться в качестве органа исполнительной власти, который отвечает за такую большую часть страны. "Они вырабатывали очень нестандартные, прорывные решения. И Юрий Петрович их в буквальном смысле как ледокол продвигает", - объяснила вице-спикер.

Она также обратила внимание, что президент РФ Владимир Путин в 2013 году выбрал Дальний Восток в качестве приоритетной зоны развития России. Депутат напомнила, что в 2013 году против России еще не было введено более 30 тысяч санкций, "не было Украины в ее агрессивном проявлении". "Этот умный и стратегически прозорливый взгляд на Восток за эти годы дал свои реальные плоды. И сегодня Россия, опираясь на достижения уже этих лет, ставит еще более амбициозные задачи. Эта амбициозность, подчеркну, она больше, чем собственно экономическое развитие. Это стимул экономического роста и развития новых лидеров экономики мира и стран, которые, обладая суверенитетом, намерены выстраивать новую систему мер безопасности", - резюмировала Яровая.

ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.