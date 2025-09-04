Макрон подтвердил, что США критиковали страны ЕС за покупку нефти в России

Президент Франции указал, что на конференции затрагивалась тема введения новых прямых и вторичных санкций против РФ

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп критиковал ряд стран ЕС, продолжающих закупки российской нефти на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров коалиции, организованных в Париже.

"Совершенно верно, что президент Трамп и американская администрация были возмущены, как и мы, кстати, с самого начала этого конфликта, решениями двух стран - членов ЕС, которые продолжают покупать российскую нефть. И я думаю, что это хорошо", - сказал Макрон.

Он добавил, что на конференции 4 сентября в ходе общения с президентом США затрагивалась тема введения новых прямых и вторичных санкций против России и ее стран-партнеров, которые, по мнению ЕС и США, помогают ей в обходе уже введенных ограничений. В этом контексте, как уточнил Макрон, упоминался Китай.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Белом доме о том, что Трамп в телефонном разговоре с участниками встречи "коалиции желающих" "подчеркнул, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть".