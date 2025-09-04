Несмотря на ежегодный прирост туристического потока, в регионе необходимо развивать сервис, сообщил губернатор республики Сергей Меликов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана прогнозируют рост туристического потока в 2025 году на 11%, что позволит перешагнуть планку в 2 млн туристов по итогам года. Годом ранее регион посетили 1,8 млн приезжих, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в рамках цикла встреч с главами субъектов Российской Федерации "Платформа будущего: Регион - 2030. 100 шагов" в Национальном центре "Россия".

"Пока еще люди хорошо реагируют на наше гостеприимство. В прошлом году объем туристического потока достиг 1,8 млн граждан, которые побывали в Дагестане. <…> В этом году мы предполагаем, что 2 млн барьер мы перешагнем", - сказал Меликов.

Он отметил, что, несмотря на ежегодный рост туристического потока, в регионе необходимо развивать сервис, и пошутил, что в дагестанской индустрии гостеприимства "много гостеприимства, но мало индустрии".

Одним из проектов, которые позволят развить туристическую инфраструктуру, считает Меликов, станет проект Каспийского прибрежного кластера. В нем уже зарегистрированы 16 резидентов. Республика предоставит участникам территории на первой линии у Каспийского моря на полосе длинной 6 км, а федеральные власти обеспечат инфраструктуру для возведения инвесторами самих туробъектов, в числе которых будут отели разного уровня звездности, спортивные объекты и другое.