Меликов: в Дагестане запретили строительство объектов без площадок для сбора ТКО

В регионе в 2026 году планируется сдача в полном объеме трех мусоросортировочных комплексов, сообщил губернатор республики

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Дагестан запрещают строительство коммерческих объектов и жилья без предусмотренных рядом площадок для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в рамках цикла встреч с главами субъектов Российской Федерации "Платформа будущего: Регион - 2030. 100 шагов" в Национальном центре "Россия".

В Республике Дагестан напряженная обстановка в сфере обращения с ТКО. По словам Меликова, проблема обостряется в летний период, когда в регион приезжают туристы.

"Мое требование к Минстрою - не принимать проект [строительства жилого дома, коммерческого объекта] без предусмотренной площадки для вывоза мусора и обязательства собственника, застройщика, коммерсанта площадку оснастить контейнером", - сказал он.

Глава региона рассчитывает, что предприниматели будут более осознанно подходить к вопросу обращения с ТКО. Совместными усилиями республика будет обеспечена площадками, контейнерами и транспортом, и спецтехникой для обращения. Он подчеркнул, что если каждый собственник, коммерсант и застройщик оборудует контейнерную площадку, то их количество в Дагестане вырастет в два-три раза. "Это наша общая проблема, и мы с ней должны бороться <...> сообща", - сказал он.

Глава региона добавил, что в 2026 году в Дагестане предполагается сдача в полном объеме трех мусоросортировочных комплексов. "[Они] состоят из двух объектов, один объект - это мусоросортировочный перерабатывающий завод, который будет принимать твердые бытовые отходы, сортировать, часть из них отправлять на переработку, <...> а часть будет подлежать захоронению на построенных вблизи этих мусоросортировочных заводов полигонах, которые подразумевают полную изоляцию этого мусора от возможности его воздействия на внешнюю среду", - сказал Меликов.