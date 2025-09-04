Минпромторг предложил разрешить маркировку на частях упаковки стройматериалов

Инициатива направлена на снижение затрат производителей и импортеров на исполнение ранее установленных обязательных требований, указали в министерстве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает снять запрет на нанесение маркировки на части упаковки строительных материалов, которые можно отделить без повреждений. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства РФ, разработанном Минпромторгом России.

Как сообщили в ведомстве, документ подготовлен с учетом позиции бизнеса и предусматривает исключение запрета на нанесение средств идентификации на конструктивно отделяемые без повреждений части потребительской упаковки строительных материалов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: в абзаце втором пункта 72 Правил маркировки отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке средствами идентификации <…> слова "не может наноситься на конструктивно отделяемые без повреждений части потребительской упаковки, а также" исключить", - сказано в проекте постановления.

В Минпроморге РФ отметили, что эта инициатива направлена на снижение затрат производителей и импортеров на исполнение ранее установленных обязательных требований. "Предоставление возможности нанесения средства идентификации на конструктивно отделяемые части потребительской упаковки позволит производителям и импортерам использовать технологии, которые требуют меньших финансовых вложений", - добавили там.