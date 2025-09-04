На ЗАЭС обеспечили безопасность, несмотря на отключенную линию энергоснабжения

Проекты АЭС изначально рассчитываются с расчетом возможной потери внешних источников питания, указала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Безопасность работы Запорожской АЭС обеспечена, несмотря на то, что вторая, резервная линия внешнего энергоснабжения отключена уже четыре месяца. Однако работа на последней оставшейся линии создает "постоянный напряженный режим", поскольку в случае ее отключения станция должна мгновенно запустить мощные дизельные генераторы, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

ЗАЭС не производит электроэнергию с осени 2022 года. Все ее энергоблоки находятся в состоянии "холодного останова". Однако станция зависит от внешнего электроснабжения для собственных нужд - прежде всего, для питания насосов системы охлаждения. С мая 2025 года в работе лишь одна из двух идущих с подконтрольной Киеву территории внешних высоковольтных линий энергоснабжения - 750 кВ "Днепровская".

"На станции есть резервные дизель-генераторы - это ключевой элемент безопасности любой АЭС. Если внешнее электропитание пропадает полностью, включая и эту одну линию, станция обязана иметь возможность мгновенно запустить мощные дизельные генераторы. Они обеспечивают электроснабжение систем безопасности, в первую очередь - охлаждение", - сказала Яшина.

Она подчеркнула, что проекты АЭС, включая Запорожскую, изначально рассчитываются с расчетом возможной потери внешних источников питания.

"У станции достаточный запас дизельного топлива для работы генераторов в течение длительного времени. Наличие этого запаса и исправность генераторов постоянно контролируются. Работа на одной линии непосредственно не угрожает безопасности, но создает постоянный напряженный режим работы. Резервные системы должны быть готовы всегда к работе", - отметила собеседница агентства.

7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения "Ферросплавная-1" была отключена действием защиты Запорожской АЭС. Станция запитана от второй линии "Днепровская", которая обеспечивает сейчас собственные нужды атомного объекта. 15 мая Яшина сообщала ТАСС, что персонал ЗАЭС успешно справляется с обеспечением безопасной эксплуатации станции, несмотря на периодическое отключение идущих с подконтрольной Киеву территории внешних высоковольтных линий энергоснабжения. 4 июля в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, питание собственных нужд осуществлялось от дизель-генераторов. Через несколько часов линия "Днепровская" была введена в работу, внешнее энергоснабжение станции было восстановлено.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции пока не стабилизировалась. В заявлении агентства также было указано, что "крайне нестабильная ситуация с внешним электроснабжением и трудности, связанные с доступом к охлаждающей воде, продолжают оставаться двумя наиболее проблемными областями для обеспечения ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС". В МАГАТЭ отметили, что уже четыре месяца ЗАЭС "вынуждена полагаться" на одну внешнюю линию энергоснабжения для охлаждения шести реакторов в состоянии "холодного останова" и для других важных функций ядерной безопасности.