Ведется строительство перемычки между трубопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", сообщил вице-премьер РФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия сможет дополнительно поставлять порядка 10 млрд куб. м газа для газификации регионов Дальнего Востока, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"[Сейчас уже] реализуется дальневосточный проект мощностью 10 миллиардов кубических метров газа", - сообщил вице-премьер в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сила Сибири", первая, которая уже построена, дает возможность газифицировать новыми проектами и Амурскую область", - продолжил он, пояснив, что сейчас строится перемычка между трубопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". "Газпром" реализует этот масштабный проект, соединяя в единую газовую систему трубопроводы Дальнего Востока. И это также даст возможность дополнительно поставлять до 10 миллиардов кубов на наши дальневосточные регионы", - добавил Новак.

Это, в свою очередь, обеспечит газификацию регионов, подчеркнул вице-премьер. "Сегодня на совещании у президента [РФ Владимира Путина] этому особое внимание было уделено. И президент еще раз поручил, чтобы в сроки были реализованы соответствующие проекты", - отметил Новак.

"Газпром" подтвердил, что сейчас работает над подготовкой программ газификации каждого региона Дальнего Востока на период с 2026 года по 2030 год, и до конца года эта работа будет проделана, президент поручил до конца года такие программы подписать на следующую пятилетку", - рассказал Новак и выразил уверенность, что газификация регионов ДФО активно продолжится.

