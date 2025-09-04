Новак: Россия намерена наращивать взаимодействие с Китаем по поставкам СПГ

Трубопроводная инфраструктура по развитию энергетических взаимоотношений с КНР составит порядка 100 млрд куб. м газа, указал вице-премьер РФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия намерена наращивать взаимодействие с Китайской Народной Республикой по поставкам сжиженного природного газа. Это позволит обеспечить не только поставки на экспорт, но и газификацию российских регионов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Первый проект «Сила Сибири», который уже в этом году вышел на проектную мощность в этом году - 38 млрд куб. м газа, связал наши страны газопроводной инфраструктурой. Также реализуется дальневосточный проект мощностью 10 млрд куб. м газа. Таким образом, наша трубопроводная инфраструктура по развитию наших энергетических взаимоотношений с Китайской Народной Республикой составит порядка 100 млрд куб. м газа", - обратил внимание Новак.

"Но я напомню, что у нас также с КНР развиваются совместные проекты и по сжижению и поставкам природного газа в Китайскую Народную Республику, это отдельный трек, отдельное направление, и здесь мы тоже с нашими партнерами развиваем это направление", - подчеркнул вице-премьер. По его словам, это позволит РФ не только обеспечить экспортные поставки энергоресурсов, но и обеспечить развитие газификации страны.

Поскольку проект будет проходить через территорию Бурятии, продолжил Новак, это даст возможность газифицировать регион, а в последующем - и Забайкальский край. При этом он напомнил, что в рамках госвизита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о новом масштабном проекте - "уникальном проекте, которого больше нет нигде в мире" - о строительстве газопроводной инфраструктуры из Западной Сибири через территорию Монголии в Китайскую Народную Республику. "Речь идет о дополнительных поставках газа - 50 млрд куб. м газа в год на период в 30 лет", - объяснил вице-премьер РФ.

В новость внесена правка (20:00 мск) - передается с исправлением во втором абзаце, верно - 38 млрд.