ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ по итогам января - августа выполнили сделку на 102%, то есть перевыполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 2%, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"На протяжении тех многих лет, которые уже реализуются, эта сделка показывает свою эффективность. По итогам первых восьми месяцев у нас общий уровень исполнения сделки составляет 102% теми странами, кто участвует в этом", - сказал он.

По его словам, сделка ОПЕК+ - очень хороший пример кооперации между странами. "Мы последние несколько месяцев принимали решение об увеличении добычи, то есть о том, чтобы те добровольные сокращения, которые были приняты в 2023 году, дополнительно сверх квот, в рамках ОПЕК+, восьмью странами были восстановлены", - напомнил он.

Новак отметил, что ОПЕК+ планирует и дальше раз в месяц собираться, чтобы оценивать текущую ситуацию, прогнозировать и принимать дальнейшие решения по уровням добычи. "Очередная встреча у нас состоится в текущее воскресенье", - сказал он.

