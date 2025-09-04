Курс юаня вырос на 5 копеек - до 11,35 рубля

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 0,21% - до 2 873,7 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,34% - до 1 113,54 пункта. Курс юаня вырос на 5 копеек - до 11,35 рубля.

"Индекс Мосбиржи большую часть четверга продолжал осторожный подъем, продвигаясь ближе к 2 900 пунктам. Данные по инфляции, внешние новости и ослабление рубля формировали благоприятный сентимент в акциях. Росстат накануне вечером сообщил о недельной дефляции, а годовая инфляция сократилась до 8,3%. Это увеличивает вероятность сценария секвестра ключевой ставки до 16% на заседании ЦБ 12 сентября", - прокомментировал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Среди бумаг в составе индекса Мосбиржи, сохранивших положительную динамику, оказались обыкновенные акции "Мосэнерго" (+1,61%), "Эн плюс" (+0,96%), МТС (+0,75%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,15%) и "Транснефти" (+0,47%). В списке аутсайдеров к завершению дневной сессии оказались ВК (-2%), "Совкомфлот" (-1,44%), "Газпром" (-1,28%), "Ростелеком" (-1,08%) и АФК "Система" (-1,05%)", - отметил аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.

Прогноз на 5 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам доллара и юаня на 5 сентября - 80,5-81,5 рубля и 11,2-11,4 рубля соответственно. Индекс Мосбиржи ожидается на уровне 2 825-2 925 пунктов.

По оценкам Freedom Finance Global, 5 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 800-2 900 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня - 81-83, 94-96 и 11,00-11,5 рубля соответственно.