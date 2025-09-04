В первом квартале 2025 года он составил 25% от общего объема внешней торговли, сообщил губернатор региона Павел Малков

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Рязанской областью и Китайской Народной Республикой (КНР) увеличился на 30% за последние три года. В первом квартале 2025 года товарооборот составил 25% от общего объема внешней торговли области, сообщил ТАСС губернатор Павел Малков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Торговля с Китаем стремительно развивается. За три года товарооборот с КНР увеличился на 30%. В первом квартале 2025 года он составил 25% от всего объема внешней торговли региона", - сказал он.

По словам губернатора, интерес рязанского бизнеса к Китаю велик, в настоящее время не менее 70 рязанских компаний готовы выйти на рынок КНР. Рязанские компании поставляют в Китай стекло, изделия из черных металлов, кровельные и изоляционные материалы, продукты, кожевенный полуфабрикат.

Глава региона отметил, что во время его визитов в Пекин и Шанхай были достигнуты договоренности в различных сферах - от образовательной до IT и беспилотной авиации, а в скором времени планируется ответный визит китайских партнеров в Рязань. "Буквально после ВЭФ, 11-12 сентября, в Рязани пройдут "Дни международного бизнеса". На этот ежегодный форум приедут наши китайские партнеры. Планируем отдельные мероприятия с ними", - сказал губернатор.

