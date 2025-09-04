По подсчетам издания, Эрик Трамп владеет 73 млн акций в компании

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сын президента США Эрик Трамп стал миллиардером на фоне резкого подорожания его пакета акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin. Об этом сообщил Forbes.

В компании сыну американского президента принадлежит 73 млн акций, по подсчетам издания. После их резкого подорожания в среду утром его доля в пике увеличилась до $950 млн.

К концу торгов 3 сентября акции American Bitcoin замедлили рост и торговались на уровне $8,04 за бумагу, в результате чего личная доля Эрика Трампа, по оценкам, составила уже $590 млн. Тем не менее такая сумма больше, чем цена частной недвижимости любого члена президентской семьи.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о том, что старшие сыновья Трампа создают компанию по майнингу биткойнов под названием American Bitcoin. Дональд Трамп - младший и Эрик Трамп совместно с партнерами по American Data Centers заключили соглашение о слиянии с технологической компанией Hut 8, которая передаст в распоряжение American Bitcoin 61 тыс. машин для майнинга. Семья Трампов получит 20% акций American Bitcoin, тогда как Hut 8 сохранит 80% и будет управлять операциями через свои 11 центров обработки данных в США.