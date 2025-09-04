Граждане Китая уже сейчас входят в топ-10 среди иностранцев, бронирующих размещение в российских гостиницах, указал директор ассоциации Александр Брагин

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Отмена виз в Россию для граждан Китая может удвоить поток самостоятельных туристов из КНР, сообщил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

"Безвизовый въезд может удвоить поток самостоятельных туристов из Китая в Россию. Уже сейчас интерес у таких путешественников к нашей стране велик: они входят в топ-10 среди иностранцев, бронирующих размещение в российских гостиницах", - сказал он.

Глава ассоциации рассказал, что гости из Китая посещают Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск, Нижний Новгород, Мурманск, а также путешествуют по малым историческим городам. Для таких туристов часто важно наличие в отелях трансфера, стандарта China Friendly и возможности заказать экскурсию на китайском языке.

"При этом у некоторых российских туристических агрегаторов есть версии сервисов не только на английском, но и на китайском языке. И они активно продвигают наши туристические дестинации и культуру за рубежом", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР.

С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.