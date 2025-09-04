На вопрос, как сберегать средства, глава Сбербанка ответил, что фондовый рынок пока демонстрирует разнонаправленные результаты из-за высокой волатильности, а депозиты дают отдачу на коротком горизонте

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Депозиты в рублях среди остальных инструментов сбережения средств сегодня находятся вне конкуренции из-за высокой ставки. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"Пока нет альтернативы рублям. Ставка по депозитам в рублях - сегодня она вне конкуренции", - сказал он.

На вопрос, как сегодня сберегать средства, Греф ответил, что фондовый рынок пока демонстрирует разнонаправленные результаты из-за высокой волатильности, а депозиты дают отдачу на коротком горизонте.

"И в этом году вряд ли картина поменяется", - добавил он.