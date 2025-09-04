Сейчас не время накапливать, заявил глава Сбербанка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) нужно продолжать инвестировать, сейчас не время накапливать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1". Он также подчеркнул, что правительство РФ ведет абсолютно рациональную политику в этой части.

"Когда вы говорите о том, что надо ли продолжать накапливать, имеется в виду, что мы сейчас накапливаем. Но у нас накопления сегодня в ФНБ небольшие. Порядка 4 трлн рублей, это меньше 2% ВВП. То есть это очень небольшие накопления. В общем, мы сегодня финансируем экономику. У нас более 70% ФНБ инвестируется в реальную экономику, в реальные проекты, что в этот период времени абсолютно рационально. Я считаю, что правительство ведет абсолютно рациональную политику в этой части", - отметил Греф.

Также, по его словам, иначе не удалось бы справиться с тем количеством ограничений, которые возникли. "Но в частности сейчас, уже в этом году, 300 млрд из ФНБ будет направлено на строительство ВСМ. Не только строительство самой дороги, но и поезда в том числе. И таких проектов, в первую очередь логистических, очень много. И я думаю, что это неизбежно", - подчеркнул он.

"Поэтому мне кажется, что эта политика должна будет продолжаться, и до 30-го года, по-моему, порядка 80 трлн должны быть направлены на инвестиции. И здесь без продолжения этой политики невозможно будет. Поэтому мне кажется, что сейчас не время накапливать, сейчас время инвестировать. В такие сложные времена экономика должна получать не только толчки, но и рельсы для своего развития, кровь для своего развития. Поэтому без ФНБ это будет делать сложно", - заключил глава Сбербанка.