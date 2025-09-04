Регионам РФ возместят 7,6 млрд рублей за содержание вынужденных переселенцев

Речь идет о возмещении затрат на размещение и питание

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские регионы, которые последние два года содержали в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев с Украины и из регионов, где действуют максимальный и средний уровень реагирования, получат из резервного фонда правительства РФ более 7,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение федерального правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, речь идет о возмещении затрат, понесенных за размещение и питание "граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровень реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории РФ".

Как уточняется в распоряжении, средства будут доведены через МЧС России из расчета до 913 рублей на человека за сутки размещения в ПВР и до 415 рублей - за питание одного человека в сутки. Всего в списке получателей ассигнований указано 63 региона, деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ.