Минпромторг уточняет прогнозы после стратсессии с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минпромторг с коллегами из транспортного блока и промпредприятий уточняет прогнозы по выпуску и планы по закупке авиасудов после стратсессии с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Обновленная комплексная программа развития авиационной отрасли (КПГА) ожидается ближе к концу 2025 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы продолжаем вести работу по корректировке комплексной программы. В июле прошла стратсессия под руководством председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, по итогам которой мы сейчас совместно с коллегами из транспортного блока и предприятиями промышленности уточняем прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов по мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний", - сказал он.

"Ожидаем, что откорректированная программа появится ближе к концу 2025 года", - добавил министр.

Глава Минпромторга ранее говорил, что министерство представит 15 июля на стратегической сессии правительства предложения по актуализации КПГА.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявлял, что программа развития авиапрома РФ может быть скорректирована. Действующая редакция комплексной программы развития авиаотрасли до 2030 года предполагает поставку 990 самолетов для нужд гражданской авиации. Из них 142 единицы SSJ New, 270 единиц МС-21-310, 51 единица Ил-114-300, 113 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 105 единиц ТВРС-44 "Ладога", 158 единиц "Освей" (ЛМС-192) и 139 единиц "Байкал" (ЛМС-901).

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября.