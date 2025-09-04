Алиханов: спрос коммерческих перевозчиков в Ту-214 будут удовлетворять с 2027 года

Как отметил глава Минпромторга, при этом один самолет Ту-214 программы 2025 года уже сдан заказчику и летает под "флагом" авиакомпании Red Wings

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Производственная программа Казанского авиационного завода сейчас сформирована под обеспечение поставок самолетов для специального летного отряда "Россия". Спрос коммерческих перевозчиков на самолеты Ту-214 будет удовлетворяться с 2027 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

"Производственная программа завода сейчас сформирована под обеспечение поставок самолетов в парк специального летного отряда "Россия". При этом реализуется широкая инвестиционная программа, которая позволит в период с 2027 года также удовлетворять спрос и коммерческих перевозчиков", - сказал он.

При этом один самолет Ту-214 программы 2025 года уже сдан заказчику и летает под "флагом" авиакомпании Red Wings. "Второй самолет поставки текущего года изготавливается", - уточнил министр.

"Сейчас ряд отечественных авиакомпаний, действительно, прорабатывает с ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация - прим. ТАСС) графики и условия поставок. Давайте дождемся завершения этой работы коллегами", - заключил Алиханов.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября.