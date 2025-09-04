В 2025 году в регионе работали около 4 тыс. человек из Российских студенческих отрядов, отметил председатель наблюдательного совета организации Михаил Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. человек из Российских студенческих отрядов работали в 2025 году на Дальнем Востоке, что на 1 тыс. человек больше, чем годом ранее. Студенты приезжали из 70 регионов России, часть из них приняли решение остаться, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

"С каждым годом интерес молодежи к Дальнему Востоку растет. Нас это не может не радовать. Если в прошлом году у нас участвовало в работе на Дальнем Востоке 62 региона, в этом году 70 регионов уже приезжают. Почти вся страна. В том году у нас приехало 3 тыс. человек, а в этом году уже 4 тыс. со всей Российской Федерации", - сказал Киселев.

Он добавил, что ранее студенты были заняты на строительстве кампуса во Владивостоке или Байкало-Амурской магистрали. В последнее время также появились новые проекты на Камчатке, Сахалине, Южных Курилах и Хабаровском крае. В частности, в Приморском крае 90 человек из 27 регионов работали во всероссийском студенческом педагогическом отряде "Океан", на Сахалине в медицинском отряде "Галиотис" и сервисном отряде "Первый рассвет" работали почти 200 человек.

"Уже 20 ребят в этом году изъявили желание остаться, перевестись в университет, двое из них уже перевелись. Нам важно помочь закрепить ребят на тех территориях, на которые они приезжают. Таким образом, происходит пополнение хорошими кадрами регионов Дальнего Востока", - добавил Киселев.