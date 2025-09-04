Николаев: прекращение "дальневосточной надбавки" остановит развитие бизнеса

Мера поддержки позволяет снизить цены на электроэнергию, что важно в арктической зоне, заявил председатель комиссии Госсовета по энергетике и глава Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Прекращение действия "дальневосточной надбавки", позволяющей снизить розничные цены на электроэнергию для потребителей в регионах Дальнего Востока, остановит развитие на территории Арктической зоны Якутии малого и среднего предпринимательства. Такое мнение выразил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщил ранее журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, "дальневосточную надбавку" намерены продлить до 2035 года.

"После изменений федерального закона в 2021 году идет поэтапное снижение "дальневосточной надбавки". У нас уже дополнительные расходы бюджета республики по итогам трех лет составили свыше 20 млрд рублей, - сообщил Николаев. - К сожалению, если эта ситуация не будет каким-то образом решена, и все пойдет дальше под обнуление "дальневосточной надбавки", то в итоге, я считаю, о развитии малого и, особенно, среднего бизнеса в Арктике можно будет забыть".

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщал, что региональные бюджеты сэкономили почти 300 млрд рублей благодаря "дальневосточной надбавке". "По Якутии эта цифра - 100-120 млрд рублей по разным подсчетам. Конечно же, она сыграла огромную роль в более активном развитии в целом экономики, и, что самое главное, для жителей республики. Потому что благодаря этому малый и средний бизнес смог развиваться, тарифы, в том числе и для бюджетной сферы, были достаточно низкими", - добавил Николаев.

О "дальневосточной надбавке"

Механизм "дальневосточной надбавки" реализуется с 2017 года по решению президента РФ Владимира Путина. Это решение позволило более чем в два раза снизить тарифы на электроэнергию в макрорегионе, что стало существенной поддержкой для предпринимателей, создало условия для запуска более 180 новых инвестиционных проектов на общую сумму более 780 млрд рублей.

В существующем виде "дальневосточная надбавка" уже не способна остановить рост экономически обоснованных энерготарифов Дальнего Востока, поскольку значительная часть инфраструктуры в технологически изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах устарела и работает неэффективно.

При этом при одномоментном прекращении действия "дальневосточной надбавки" с 2028 года без реализации мероприятий по модернизации энергетической инфраструктуры тарифы для потребителей вырастут в среднем более чем в четыре раза относительно среднероссийского уровня, а в отдельных районах - до 80 рублей за один кВт/ч.

О форуме

