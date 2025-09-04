Алиханов: Минпромторг видит высокий спрос на Ту-214 со стороны авиакомпаний

У самолета есть будущее, отметил министр промышленности и торговли России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ отмечает высокий спрос на самолеты Ту-214 со стороны авиакомпаний, будущее у самолета, несомненно, есть. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

"Мы видим высокий спрос на самолеты Ту-214 со стороны авиакомпаний. <…> Текущий уровень спроса позволяет нам сделать вывод, что будущее у самолета Ту-214, несомненно. есть", - сказал министр.

По его словам, интерес к самолету проявляют все большее количество авиакомпаний, среди которых S7, Red Wings, "Якутия", Azur air, "Ювт Аэро".

"Что касается объема производства - Казанский авиационный завод реализует программу модернизации, которая позволит поэтапно выйти на темпы изготовления 20 самолетов Ту-214 в год", - добавил Алиханов.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов ранее заявил, что объем производства Ту-214 планируется нарастить до 20 штук к 2028-2029 гг.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября.