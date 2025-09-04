Как сообщил генеральный директор компании "Кароспорт" Андрей Жаринов, речь идет о мембранных софтшеллах - это комбинированные материалы, сочетающие водоотталкивающие свойства мембраны с мягкостью и теплом софтшелла

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Одежду из отечественных водоотталкивающих мембранных материалов для спортсменов зимних видов спорта представили на стенде Минпромторга России на X Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Стоимость российских комплектов одежды в два раза ниже, чем европейских, сообщил ТАСС генеральный директор компании "Кароспорт" Андрей Жаринов.

"Мембранные материалы разрабатываем сами, синтетический утеплитель нашего производства. Если мы покупаем куртку в Италии, то ее стоимость от 500 до 700 евро, а самые премиальные бренды еще дороже. Если покупать российского производства, то 80% этих денег остаются в России, то есть мы закупаем только базовые материалы", - сказал собеседник агентства.

Речь идет о мембранных софтшеллах - это комбинированные материалы, сочетающие водоотталкивающие свойства мембраны с мягкостью и теплом софтшелла. На стенде Минпромторга представлены два комплекта спортивной одежды, первый предназначен для занятий биатлоном, а второй - для повседневного использования. "Мы делаем абсолютно для всех зимних видов спорта, экипируем нашу сборную России по сноуборду, также некоторые вещи делаем для горнолыжной федерации. Представленный комплект создан для Федерации биатлона Московской области", - пояснил он, добавив, что стоимость одежды в два раза дешевле, чем та, что производится в Европе.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

