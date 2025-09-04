Как отметил губернатор республики, при этом необходимы поддержка государства, институтов развития, субсидирование и капитальные гранты

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Применение технологии малых мобильных атомных реакторов в труднодоступных населенных пунктах представляет интерес для северных территорий России. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее Николаев предложил в будущем обсудить технологии малых мобильных атомных реакторов, которые будут востребованы в труднодоступных населенных пунктах России и при добыче полезных ископаемых на отдаленных территориях.

"Конечно, для Якутии это имеет очень большой интерес, как и для других северных территорий, где единую энергосистему мы все равно не создадим, и очень большие затраты на северный завоз", - сказал Николаев.

При этом, по его словам, следует рассматривать еще и вопрос стоимости. "Понятно, что ни один субъект сам по себе, ни одна компания такой проект не "вытащит". Здесь нужна реальная господдержка, поддержка, в том числе, институтов развития, субсидирование, капитальные гранты для того, чтобы такие объекты начали появляться не в единичном экземпляре, а уже более-менее их запустить в серию. Если пойдет серия, то, конечно, стоимость этих проектов будет уже уменьшаться. Пока мы их делаем в единичном экземпляре, конечно, стоимость их будет уже много за 10 млрд рублей. Это, еще раз говорю, абсолютно для субъектов страны, для даже крупных компаний будут неподъемные средства", - подчеркнул он.

