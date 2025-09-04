По итогам августа в стране продали 3 682 новых крупнотоннажных грузовых автомобиля, говорится в сообщении "Автостата"

МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Объем реализации новых тяжелых грузовиков в России по итогам августа 2025 года составил 3,7 тыс. единиц, что на 59,5% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам августа 2025 года в нашей стране было реализовано 3 682 новых крупнотоннажных грузовых автомобиля (HCV). Это на 59,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - сказано в сообщении.

"Камаз" в августе сохраняет лидерство в сегменте тяжелых грузовиков с результатом 1,2 тыс. проданных автомобилей. В топ-5 также вошли Shacman (584) и Sitrak (383), а также Howo и FAW, показатели которых составили 285 и 236 реализованных тяжелых грузовиков соответственно.

Лидером в модельном рейтинге остается китайский тягач Sitrak C7H, доля которого на рынке в августе составила 10,4%.

По итогам восьми месяцев 2025 года в России было реализовано 29,3 тыс. новых крупнотоннажных грузовых автомобилей, что на 57,2% меньше, чем в январе - августе 2024 года.