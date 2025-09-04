У них быстрая окупаемость и длительная эксплуатация, а государство субсидирует часть расходов, отметил зампред правительства

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Создание кемпингов и глэмпингов в России очень выгодно, потому что у них быстрая окупаемость и длительная эксплуатация, а государство еще и субсидирует часть расходов. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал в интервью ТАСС в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

"Большое развитие получили так называемые модульные быстровозводимые здания, - отметил он, говоря о развитии туристической инфраструктуры. - Их особенность в том, что субсидируется 50% стоимости возведенного объекта, который делается, как правило, из местных материалов, - это кемпинги, глэмпинги, но при этом срок эксплуатации - 30-50 лет, а срок окупаемости - буквально два сезона. Это очень быстрая мера, и она пользуется большим спросом".

Чернышенко указал, что сейчас усилия властей сосредоточены именно на создании качественной и доступной инфраструктуры для отдыха. "Чтобы туристы могли в нашей прекрасной стране, где есть все климатические зоны, выбрать себе отдых по душе", - пояснил он.