Управляющие компании должны будут ежегодно отчитываться о своей работе в конкретные сроки и по единой форме

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Управляющие компании (УК) с 2026 года должны будут ежегодно в конкретные сроки и по единой форме предоставлять отчеты о своей работе, такой порядок даст жильцам больше возможностей для их оценки. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказала депутат Госдумы, замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

"Мы приняли закон, согласно которому будет установлена точная форма отчета для управляющих компаний. Закон вступил в силу буквально 1 сентября и со следующего года у людей появится больше возможностей анализировать работу управляющих компаний, выставлять им какие-то свои промежуточные оценки и решать, продлять ли договор с ними дальше", - сказала депутат.

Согласно нововведению, управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы теперь должны будут публиковать в ГИС ЖКХ в течение первого квартала каждого года отчет о деятельности по управлению многоквартирного дома за предыдущий год по форме, установленной Минстроем.

Доступ к отчетам будет у всех собственников жилья, а среди сведений, которые должны быть отражены - показатели финансово-хозяйственной деятельности, информация об оказанных услугах, выполненных работах по содержанию и ремонту общего имущества дома, а также данные о ценах на коммунальные услуги.

О форуме

