ВЛАДИВОСТОК, сентября. /ТАСС/. В рамках Восточного экономического форума - 2025 член правления ВТБ, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Виталий Сергейчук заявил о 2 трлн рублей планируемых и сопровождаемых банком проектов по банковскому сопровождению.

«Банковское сопровождение достаточно сильно востребовано со стороны наших клиентов, и у нас уже в обойме примерно на 2 триллиона проектов по банковскому сопровождению. Это действительно весьма удобный инструмент по контролю затрат и работе субподрядчиков в рамках инвестиционных программ наших ведущих компаний», - отметил Виталий Сергейчук.

На форуме банк ВТБ и АО «Росхим» подписали соглашение о банковском сопровождении контрактов, в рамках которого ВТБ будет обеспечивать комплексное сопровождение финансовых расчетов в рамках проектов холдинга. Услуга позволит «Росхим» контролировать целевое расходование средств по всей цепочке кооперации с регулярными отчётами и онлайн-доступом к архиву документов. Заказчик также будет оперативно получать информацию о любых ограничительных мерах по счетам подрядчиков, что усиливает контроль за их финансовым состоянием.

Для подрядчиков такая услуга обеспечивает прозрачность ценообразования, снижает требования к банковским гарантиям субподрядчиков и ускоряет получение оплаты, что повышает финансовую устойчивость и способствует качественному выполнению работ.

По словам директора по финансам Романа Понкращенкова, компания «Росхим» нацелена на технологическое развитие передовых производств, укрепление позиций российской химической промышленности и реализацию государственного курса по достижению суверенитета от импортного сырья и продукции.

«Перевод финансовых процессов в «цифру» - одно из направлений повышения нашей технологичности, позволяющей не только увеличить качество реализации проектов, но и возможности наших подрядчиков по развитию своих бизнесов в партнерстве с «Росхимом». Рассчитываю, что высокотехнологичные сервисы ВТБ будут способствовать выводу нашей отрасли на новый уровень», - отметил он.

Период трансформации

Банковское сопровождение как механизм предполагает использование обособленных счетов, на которых установлен режим контроля расходных операций. При этом большинство банков, в том числе ВТБ, предлагают этот сервис бесплатно.

Несмотря на существенное влияние на рынок переноса инвестиционных программ крупных российских холдингов из-за периода высоких ставок и санкционного давления рынок банковского сопровождения продолжает расти. Как отметили в ВТБ, весь 2024 год и первое полугодие 2025 года стали для банка периодом полного перезапуска этого инструмента.

«ВТБ перезапустил сервисы банковского сопровождения на полностью обновлённой импортозамещенной инфраструктуре. Новая платформа сочетает в себе современные технологические решения и многолетнюю экспертизу банка в сопровождении контрактов, строительном контроле, финансовом мониторинге и проверке контрагентов. Мы убеждены, что банковское сопровождение — это не просто контроль, это инфраструктурный сервис доверия. Функционал банковского сопровождения поможет компании «Росхим» эффективно инвестировать, снижать издержки и самое главное — реализовывать проекты в срок, с должным качеством и с углубленным уровнем контроля», - отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Игорь Острейко.

Обновлённая платформа сочетает в себе современные технологические решения и 10-летнюю экспертизу банка в сопровождении контрактов, строительном контроле и финансовом мониторинге. За последний год портфель контрактов на банковском сопровождении ВТБ увеличился более чем в четыре раза.

«За время существования инструмента накопился значительный опыт, который потребовал полного переосмысления и обновления продукта, возникла необходимость совершенно новой современной версии сервиса. В условиях санкций и высоких процентных ставок на рынке у крупных российских компаний возникли новые требования к инструментам управления ликвидностью, и в этом процессе банковское сопровождение стало одним из ключевых инструментов», - говорят в банке.

Инструмент контроля

«Контролируемые счета сегодня — неотъемлемая часть большинства проектов строительства: от реновации жилого фонда Москвы до строительства крупных транспортных магистралей или новых судов. Спрос со стороны крупных корпоративных клиентов на эффективные цифровые инструменты контроля расчётов подрядчиков растёт», - отмечают в ВТБ. По оценкам банка, на данный момент нет крупных проектов российского масштаба, в которых в той или иной мере не использовалось бы банковское сопровождение.

Отдельное развитие сейчас получает сопровождение проблемных кейсов, когда инструмент становится механизмом контроля заказчиком счетов подрядчика, который срывает выполнение законтрактованного объёма работ.

«Но в любом случае банковское сопровождение остаётся универсальным инструментом, настройка которого способна обеспечить задачи бизнеса в любой отрасли», - указывают в банке.

Инновационные подходы

В сложных сервисах контроля, к которым относится банковское сопровождение, технологическая составляющая является одним из самых важных факторов успеха, отмечают эксперты ВТБ. При этом банковское сопровождение контрактов является одним из элементовбольшой цифровой платформы ДБО «ВТБ Бизнес-онлайн».

«Мы сознательно строим не отдельные продукты, а единую цифровую инфраструктуру, которая охватывает все ключевые процессы клиентов. Наша цель проста: создать для клиента среду, в которой все финансовые сервисы - от банковского сопровождения инвестиционных проектов до инфраструктуры сбора выручки, в том числе с применением цифрового рубля в будущем - работают как единое целое. Сейчас система ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке среди систем дистанционного банковского обслуживания для крупных корпоративных клиентов», - отметили в ВТБ.