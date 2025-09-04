WSJ: США готовятся пересмотреть соглашение о торговле с Мексикой и Канадой

По информации издания, Торговое представительство США начнет публичные консультации по соглашению не позднее 4 октября, а сам процесс займет несколько месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшее время приступить к пересмотру трехстороннего соглашения США, Канады и Мексики (USMCA) о свободной торговле. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, Торговое представительство США начнет публичные консультации по соглашению не позднее 4 октября, а сам процесс займет несколько месяцев. Американская администрация должна будет запросить комментарии у предприятий и профсоюзов, провести публичные слушания и предоставить отчет в Конгресс в январе 2026 года. До 1 июля должна состояться трехсторонняя встреча представителей стран - участниц соглашения.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, президент США Дональд Трамп с этого дня своим указом повысил с 25% до 35% пошлины в отношении некоторых канадских товаров, которые не подпадают под действие USMCA. Он также заявил, что заключить торговую сделку с Оттавой ему будет очень сложно, потому что Канада объявила о намерении признать Палестину. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США.