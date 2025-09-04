Генпрокурор России отметил, что экономика страны открыла новые возможности для своего развития

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Даже идеологи антироссийских санкций признают, что российская экономика выстояла и открыла новые возможности. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая на сессии Генпрокуратуры "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на Восточном экономическом форуме.

"Сегодня даже идеологи антироссийских санкций признают, что любые ограничительные меры имеют обоюдоострый характер, и они не сработали так, как им хотелось бы. Наша экономика выстояла и открыла новые возможности для своего развития, - отметил генпрокурор. - Отчетливо это понимаешь здесь, во Владивостоке, где соседство с мировыми финансовыми центрами, портовая инфраструктура, привлекательные туристические активы и перспективы являются триггером интенсивного экономического роста".

Он отметил, что Восточный экономический форум проводится уже в десятый раз. "Вот уже 10 лет мы традиционно встречаемся на площадке Восточного экономического форума для обсуждения насущных вопросов защиты бизнеса", - сказал генпрокурор. Он обратил внимание и на нарастающий интерес к специальной сессии Генпрокуратуры на форуме, которая каждый год объединяет новых участников. По его словам, "это демонстрирует актуальность и потребность в поиске свежих идей и решений".

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

