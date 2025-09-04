Генеральный прокурор России предложил создать единый электронный реестр таких выплат

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Неразбериха с расчетами неналоговых платежей рождает поборы с предпринимателей. Такое мнение высказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на Восточном экономическом форуме. Он предложил создать единый электронный реестр таких платежей, прозрачный и понятный для предпринимателей.

"Рассматривая поступающие ко мне обращения представителей бизнес-структур, могу уверенно сказать, что неразбериха с расчетами неналоговых отчислений - экологических, страховых, экспертных, оценочных и других, на деле превращается в самые настоящие поборы, - заявил генпрокурор. - На мой взгляд, одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех существующих платежей для бизнеса".

По его мнению, такой реестр "должен представлять актуальный динамично формируемый и, самое главное, прозрачный перечень подлежащих уплате предпринимателями сборов". Генпрокурор сообщил, что эта идея поддержана правительством, организована работа по ее практической реализации.