Краснов: ГП предложила включать в международные договоры защиту от санкций

О каких именно мерах предосторожности идет речь, генеральный прокурор России не уточнил

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России предложила включать в международные договоры положения о взаимной защите инвестиций от санкций. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на Восточном экономическом форуме.

"Учитывая международный характер форума, хочу проинформировать вас, что по моему поручению инициировано включение в договоры с зарубежными странами положений о взаимной защите иностранных инвестиций от замораживания активов из-за введения экономических санкций", - сказал генпрокурор.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

