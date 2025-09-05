Это будет значительным стимулом для местных производителей, которые смогут поставлять продукцию локальных брендов на глобальные рынки, заявила глава РВБ Татьяна Ким

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) планирует инвестировать до 2030 года 40 млрд руб. в логистическую инфраструктуру в регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким на сессии "Делая локальное глобальным: цифровые платформы как драйвер роста несырьевого экспорта" в рамках Восточного экономического форума.

"Наши логистические объекты - это точка роста местного предпринимательства. Помимо прямых инвестиций - а мы в складскую инфраструктуру Дальнего Востока вложим до 2030 года почти 40 млрд руб., - это еще и значительный стимул для местных производителей, которые смогут поставлять продукцию локальных брендов на глобальные рынки", - сказала она.

Говоря о развитии сети логистических центров, глава РВБ отметила, что компания продолжает строительство собственных объектов в Казахстане, а в Белоруссии планирует запустить склад до конца этого года.

"Мы видим запрос и от МСП в странах нашего присутствия на поддержку, поэтому строим крупные логистические комплексы в Беларуси, Казахстане. Так, уже до конца этого года планируем ввести первую очередь склада в Беларуси, в объекте на 140 тыс. кв. м. А в Казахстане строим два крупных объекта в Астане и Алматы - на 167 тыс. и 103 тыс. кв. метров, ведем активные работы. Все это позволит локальным производителям получить доступ ко всем странам присутствия компании", - добавила Ким.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

