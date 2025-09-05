Nordgold приступил к реализации свинцово-цинкового месторождения Сардана в Якутии

Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 30 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания Nordgold приступила к реализации проекта развития свинцово-цинкового месторождения Сардана на юге Якутии, передает корреспондент ТАСС.

Соответствующий документ на Восточном экономическом форуме подписали министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев и генеральный директор компании Nordgold Георгий Смирнов.

Строительство горно-обогатительного комбината в Усть-Майском районе Якутии позволит создать сотни новых рабочих мест. Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 30 млрд рублей.

"Якутия - один из экономически динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. Разработка месторождения Сардана может стать новым драйвером развития экономики республики. С помощью государственной поддержки появится еще один промышленный кластер. Новый инвестиционный проект даст начало строительству современного предприятия в Южной Якутии, будут созданы новые высококвалифицированные рабочие места", - сказал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Алексей Чекунков отметил, что освоение месторождения Сардана не только усилит минерально-сырьевой потенциал России, но и станет точкой роста для Усть-Майского района. "Мы создаем все условия для того, чтобы такие капиталоемкие проекты получали максимальную поддержку через разработанные государством механизмы, обеспечивая их эффективную реализацию в ускоренные сроки", - сказал он.

Соглашение предусматривает совместную проработку вопроса расширения границ ТОР "Южная Якутия" для реализации проекта. "Мы вместе с инвестором определим необходимые налоговые, финансовые, инфраструктурные инструменты и условия для наиболее эффективной реализации проекта, в том числе в рамках преференциального режима ТОР. Будем сопровождать инвестора на всех этапах, помогать в решении всех сопутствующих вопросов", - добавил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

О месторождении

Свинцово-цинковое месторождение Сардана и одноименный рудный узел расположены в труднодоступной части Усть-Майского района Республики Саха (Якутия) в пределах Аллах-Юньского горнопромышленного района. В 2025-2026 годах Nordgold проводит на Сардане интенсивные геологоразведочные работы для постановки запасов на государственный баланс.

