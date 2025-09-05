Люди привыкли и научились накапливать сбережения, отметил председатель правления банка

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВТБ фиксирует рост спроса на инвестиционные продукты со стороны физлиц на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Об этом в интервью ТАСС на полях ВЭФ заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

"Люди привыкли сберегать, а главное - научились это делать. При этом, когда ключевая ставка стала снижаться, многие клиенты продолжили сберегать на депозитах, накопительных счетах. На фоне снижения ключевой ставки мы отмечаем также увеличение спроса на инвестиционные продукты. В первую очередь у состоятельного сегмента, но и розничные инвесторы проявляют интерес к инвестиционным стратегиям", - сказал он.

По словам Пахомова, с начала 2025 года количество клиентов ВТБ, имеющих одновременно депозит и инвестиционный продукт в своем портфеле, выросло почти в 1,5 раза. "Это говорит о том, что клиенты все чаще начинают выбирать сбалансированную стратегию, то есть сочетание депозита и инвестиционных инструментов для приумножения средств", - пояснил он.

Банк России снизил ключевую ставку с рекордных 21% в июне 2025 года до 20% годовых. При этом ЦБ неоднократно подчеркивал, что для возвращения инфляции к цели необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий. В июле регулятор предпринял еще один шаг снижения ставки, опустив ее на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

Х Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке

