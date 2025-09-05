Москва предпринимает масштабные усилия по созданию новых авиатранспортных средств, двигателестроению и Нью-Дели работает в схожем направлении, пояснил замглавы министерства Алексей Груздев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Новый импульс может получить сотрудничество России и Индии в сфере гражданского авиастроения, заявил замглавы Минпромторга Алексей Груздев в рамках бизнес-диалога Россия - Индия на Восточном экономическом форуме.

"Новое дыхание может получить сотрудничество в сфере гражданского авиастроения. Вы знаете, что в России предпринимаются масштабные усилия по созданию новых авиатранспортных средств, двигателестроению. И в Индии реализуются схожие программы, поэтому здесь мы видим очень хорошее взаимодополнение", - сказал он.

Как перспективное направление сотрудничества Груздев также выделил железнодорожное машиностроение, что включает модернизацию и создание новых железнодорожных путей, цифровизацию и поставку подвижного состава. "К слову, опять же, приходя на индийский рынок, наши компании готовы не только к традиционным торговым отношениям, но и в максимальной степени учитывать национальную политику Индии и участвовать в программе по локализации продукции в сотрудничестве с партнерами", - отметил замминистра.

Хорошие перспективы есть и в сфере энергетического машиностроения, продолжил Груздев. По его словам, российские компании готовы предложить свои современные наработки в этом секторе.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.