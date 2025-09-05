Компания планирует не конкурировать с малыми и средними предприятиями, а помогать им расти, заявила глава РВБ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) сосредоточена на поддержке малого и среднего бизнеса и не намерена запускать собственные торговые марки (СТМ) для продажи на платформе в ущерб предпринимателям. Об этом сообщила журналистам на полях Восточного экономического форума основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

"Мы как огромная цифровая платформа прекрасно понимаем на больших данных потребности потребителя и его запросы, но не используем эти знания для собственных торговых марок. Как платформа не конкурируем с малым и средним предпринимательством, а растим их. Поэтому у РВБ нет планов по развитию собственных ТМ, мы хотим растить большее число брендов", - сказала она.

Ким отметила, что РВБ сконцентрирована на развитии предпринимателей внутри страны, и привела в качестве примера совместный с Агентством стратегических инициатив проект "Платформа роста", который предоставляет локальным брендам бесплатное сопровождение, обучение и продвижение. "Уже сейчас в проекте участвуют более 700 брендов из 36 регионов. Сейчас заявки на вступление и поддержку от РВБ бренды получают после того, как их выбирает регион. Следующий этап - заявочная кампания от самих брендов, до конца года дадим им такую возможность", - рассказала глава РВБ.

Она также подчеркнула, что благодаря развитию Wildberries небольшие предприниматели получили возможность экспортировать свои товары на зарубежные рынки. "Продавцы получают доступ не только к российскому, но и к международному рынку. Wildberries уже есть в 10 странах и продолжает расширять географию своего присутствия", - заключила Ким.

Х Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2025 года во Владивостоке . Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.