Административное давление на них должно быть минимальным, подчеркнул глава Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Проекты в рамках международной территории опережающего развития (МТОР) будут реализовываться при минимальном административном давлении. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру за очень конструктивный подход и согласование особого условия контрольно-надзорной деятельности в рамках международных территорий опережающего развития, которые позволят совместным предприятиям, привлекающим технологии, компетенции, инвестиции из-за рубежа, реализовывать инвестиционные проекты при минимальном административном давлении. Любые проверки должны будут согласовываться с Москвой, то есть недостаточно будет только регионального уровня для того, чтобы зайти, скажем, с проверкой такой", - сказал министр.

Чекунков добавил, что строительство первой площадки МТОР началось в Амурской области. "В следующем году [туда] начнут заходить реальные инвесторы", - сказал министр.

Министр отметил, что на данный момент 10 проектов МТОР находятся в проработке.